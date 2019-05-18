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أم تدفن مولودها حيًا وكلب ينقذ حياته

قضايا وحوادث

طفل رضيع
طفل رضيع

متابعات - أمينة عبد العال

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تايلاند

كلب

طفل رضيع

"هل من الممكن أن تتجرد أم من مشاعرها، ويكون الكلب رحمة بوليدها عنها، للأسف بالفعل هذا ما حدث في تايلاند، عندما تمكن كلب من إنقاذ طفل مولود جديد بعد أن قاد صاحبه إلى المكان الذي دفنته أمه المراهقة حيا فيه.

وبدأ الكلب عملية النبش بجانب حقل مزارع في شمال شرق تايلاند بعد أن لاحظ وجوده، ليقوم صاحب الكلب باللحاق به لاستطلاع الأمر، حيث وجد ساق طفل رضيع على سطح الأرض.

وتم إخراج الطفل الذي نقل إلى المشفى وتبين أنه لم يصب بإصابات خطيرة.

واعتقلت الشرطة والدة الطفل البالغة من العمر 15 عاما للاشتباه في أنها حاولت القتل، لكنها تنتظر تقييم صحتها العقلية.

واعترفت الفتاة بولادة الطفل الرضيع، وأخبرت الشرطة أنها دفنته في محاولة للتخلص منه.


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