مفتي الجمهورية للفنانين: "اتقوا الله فينا"

18 مايو 2019 - 09:42 ص

انتقد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ما تقدمه الدراما الحالية قائلاً: "لدينا الكثير من مشاهد العنف والإثارة في الأعمال الدرامية الحالية".



وطالب علام، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "90.90" ، صناع الفن أن يلحقوا بالركب، ويساهموا في بناء الأمة بإحياء القيم والأخلاق وإصلاح الواقع لا بالتركيز على السلبيات التي تكون موجودة في كل زمان ومكان.



وتابع مفتي الجمهورية: "جمعينا أمام مسئولية كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتق الله فيما نقدم للناس، معقبا: "بقول لكل صناع الفن والفنانين اتقوا الله فينا وفيما تقدموه لنا".

