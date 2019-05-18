مستشار بن زايد : الأندلس غزوات عربية وليست فتحا

18 مايو 2019 - 09:36 ص

وصف الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي الفتوحات الإسلامية في الأندلس بأنها غزوات عربية.

وكتب عبد الله على حسابه في تويتر في رده على الفنان السعودي " على الهويريني" قائلا : "كلام مهم، الأندلس ليست فتوحات إسلامية بل غزوات عربية".

وكان الهويريني قد اعتبر أن الفتوحات الإسلامية في الأندلس غزوا وكانت نكسة على الإسلام، وتسببت في عداء كامل لا نزال نعاني منه حتى الآن.

وأضاف خلال لقائه في برنامج الليوان مع الإعلامي عبد الله المديفر، أننا نحن في أيام فجر الإسلام بعد الصحابة والنبي لم نتجه لغزو أفريقيا وتحريرها من ذلك الجهل الذي أكلها ولا زال فيها، يا أخي لماذا نتجه إلى الأندلس؟

وتساءل : هل أمرنا الإسلام بعبور البحر لمحاربة النصارى؛ إذًا هذا ليس غزو الإسلام هناك غزو العرب.

وشدد أن فتح الأندلس كانت فتوحات عربية وكانت نكسة على الإسلام، منوها أن الإسلام ليس توسع، الإسلام بلاغ، رسالة، بلغني الإسلام ودعه يسرج الإيمان الذي تسعه نفسي لا تبلغني إيمانك، ما يحتاج أشيل سيف من دمشق وتروح تحارب، وتحارب عباد لله لا تعلمهم، الله يعلمهم، وموضح إنه لا يجوز أن نعتدي على من لا يعتدي علينا.

من جانبه علقت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي على توينة عبد الله قائلة : " ولا من فتح الأندلس هو طارق بن زياد.. وهو بربري وليس عربي .. ثانيا اسمها فتوحات إسلامية... اللهم اعز الإسلام والمسلمين".