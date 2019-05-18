الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام، متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 18 مايو، تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، حيث سجل أعلى سعر للشراء: 17.03 بنك البركة، وأقل سعر للبيع: 17.08
البنك المصري لتنمية الصادرات.
البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك البركة 17.03 17.13
بنك قناة السويس 17.00 17.10
المصرف المتحد 16.99 17.09
بنك الإسكندرية 16.99 17.09
بنك عودة 16.99 17.09
بنك مصر 16.99 17.09
البنك الأهلي المصري 16.99 17.09
البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.98 17.08
البنك المركزى المصري 16.98 17.11
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