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جورج قرداحي: هذه حقيقة إشهار إسلامي وإخفائي الخبر عن الجمهور

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الإعلامي جورج قرداحي
الإعلامي جورج قرداحي

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جورج قرداحى

نفى الإعلامي اللبناني جورج قرداحي ما تردد حول تحوله من المسيحية إلى الإسلام وإخفاء الخبر عن الجميع.

وقال "قرداحي" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية "بسمة وهبة" على شاشة "القاهرة والناس" : "لا لم يحدث هذا .. فالإسلام والمسيحية متشابهان جدًا في التعاليم ، وكل الأديان وجدت لحماية الإنسان في الدنيا والآخرة".

وأضاف: "وطالما أن المسيحية والإسلام يدعوان لنفس التعاليم فلم أجد سببا لكي أترك المسيحية وأذهب للإسلام".

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