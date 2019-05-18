» قصة غضب رئيس عربي من نكتة قالها له عادل إمام

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عادل إمام

حلت أمس ذكرى ميلاد الفنان الكبير عادل إمام ، حيث حفلت حياته بالكثير من المواقف أبرزها ما حدث له مع الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح .

و روى "إمام" في حوار مع برنامج Yes, I’m Famous، الذي أذيع منذ عام على قناة «إم بي سي» أنه زار اليمن إبان حكم "صالح" ، حيث لقي ترحيبا شديدًا في العاصمة صنعاء ليقول له "صالح" : "ما شاء الله يا سيد عادل، أنا شفتك في صنعاء القديمة، الناس ملمومة عليك، ماعملوش كده لما الرئيس الأمريكي بوش جه"، فرد عادل قائلًا: "أنا لو رشحت نفسي للرئاسة هنا ضدك أفوز عليك".

وأضاف "إمام" : "شعرت أن دعابتي لم تعجبه لأنه نظر لي نظرة غريبة فقلت (دي ليلة سودا) لكن أنقذني أن أبناءه ضحكوا بشدة على ما قلته وهكذا مر الأمر بسلام".

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