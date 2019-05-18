» خبير تغذية يفجر مفاجأة مدوية عن بعض الأكلات الطبيعية

18 مايو 2019 - 02:40 ص

أوضح الدكتور أسامة عباس، المتخصص في جودة وسلامة الغذاء، أن التسمم الغذائي هو تناول طعام ملوث بأنواع من الميكروبات أو الكيماويات، وأعراض التسمم تكون مغص وإسهال وقئ وارتفاع درجة الحرارة.



وأضاف "عباس"، خلال حواره مع برنامج "قبل الأكل"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة، أن التسمم الغذائي يقسم إلى 3 أنواع؛ تسمم غذائي ميكروبي، وتسمم غذائي كيميائي، وتسمم غذائي طبيعي.

