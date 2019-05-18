مفتي الجمهورية: هذا هو السبب الرئيس في انتشار الفساد

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الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا بد أن نبحث عن مظاهر الفساد التي أدت إلى وجود خلل في هذا المجتمع.
ولفت "شوقي"، خلال برنامج "الله أكرم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، إلى أنه لم يعد هناك ثقافة لحماية المال العام، وأن ثقافة التحفظ وحماية المال الخاص منتشرة أكثر من حماية المال العام، معلقًا: "المال العام سايب، والمال السايب يعلم السرقة".
وأوضح أن الفساد ينتشر بسبب غياب الأخلاق والضمير والرقابة الذاتية عند الإنسان، مشيرًا إلى أن كل خلل يحدث في نطاق من نطاقات الحياة يمثل فسادًا، متابعًا: "والمطلوب منا شرعًا أن نرفع الجوانب السلبية ونعظم الجوانب الإيجابية"

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