مفتي الجمهورية: هذا هو السبب الرئيس في انتشار الفساد

18 مايو 2019 - 02:30 ص

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا بد أن نبحث عن مظاهر الفساد التي أدت إلى وجود خلل في هذا المجتمع.



ولفت "شوقي"، خلال برنامج "الله أكرم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، إلى أنه لم يعد هناك ثقافة لحماية المال العام، وأن ثقافة التحفظ وحماية المال الخاص منتشرة أكثر من حماية المال العام، معلقًا: "المال العام سايب، والمال السايب يعلم السرقة".

