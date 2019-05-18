  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:05 ص
بحث متقدم
مقالب «رامز وإخوانه».. الرعب لإضحاك الجمهور

مخرج شهير يكشف معلومة صادمة عن "برامج المقالب"

شوقى علام مفتى الجمهورية

رسالة نارية من مفتي الجمهورية لصناع الفن في مصر

محمد رمضان

محمد رمضان يخضع للتحقيق بنقابة الموسيقيين

انتحار

الانتحار كابوس يطرق الأبواب..(ملف)

السعودية

بعد تلقيهم تهديدات.. السعودية توجه نداء لمواطنيها بتركيا

السلفيون والإخوان

مماليك "الإخوان والسلفية".. ومعارك "تقطيع الملابس"

جماعة الإخوان- أرشيفية

بعد قرار «ترامب».. صدمة جديدة تهز «الإخوان»

ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب

فى الفن.. «جمعية ودايرة».. زواج وطلاق منهم فيهم

الدولار

قريبًا..الدولار يهبط إلى 15 جنيهًا

جورج قرداحي

«جورج قرداحي» يتحدث عن إسلامه سرًا

الجيش اليمني يعلن مقتل 80 حوثيا في "الضالع"

عرب وعالم

الجيش اليمني
الجيش اليمني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 52 مسلحا من "الشباب" بغارة جنوبي الصومال

#

مقتل 17 من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني

#

الجيش اليمني يعلن مقتل 23 حوثيًا

#

مقتل 23 حوثيًا جنوبي اليمن

أعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، مقتل 80 حوثيا بينهم قائد قوات الجماعة، في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.
وقال موقع "سبتمبر نت"، لسان حال الجيش اليمني، إن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، تواصل تقدمها في محافظة الضالع، وسط معارك عنيفة.
وأوضح الموقع أن قواتهم تمكنت، الجمعة، من تطهير قعطبة، من "جيوب الحوثيين".
وأشار إلى أن قوات الجيش سيطرت على قرى "العبارى، وجوس الجمال، وحبيل السلامة، ومعزوب عامر، والأبحور"، غربي قعطبة.
ونقل موقع الجيش، عن أحد ضباط اللواء 83 مدفعية بالضالع، المقدم عبده علي القاضي، قوله إن قوات الجيش حررت أيضا مناطق "صامح" و"الدوير"، بالضالع.
ولفت "القاضي"، إلى أن "قوات الجيش شنت، فجر الجمعة، هجوما واسعا، من أربعة محاور على الحوثيين في مديرية قعطبة، ومنطقة مريس".
وقال إن مسلحي الحوثي لاذوا بالفرار إثر الهجوم، باتجاه محافظة إب، المحاذية للضالع.
وأسفرت المعارك، وفق موقع الجيش، عن مقتل 80 حوثيا، بينهم قائد قوات جماعة الحوثي في جبهة قعطبة، المدعو محمد السنحاني، وإصابة عشرات آخرين.
كما دمر الجيش عددا من الآليات القتالية التابعة للحوثيين، واستعاد خلال المعارك، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش اليمني تحرير قعطبة، من جماعة الحوثي.
وسيطر الحوثيون على قعطبة، مطلع مايو/أيار الجاري.
وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة، لمعالجة ملفات عديدة، بينها محافظة الحديدة وموانئها (غرب).
ونص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.
لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق، أدت إلى تأجيل تنفيذه حتى السبت الماضي، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة، منذ 2014. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير تغذية يفجر مفاجأة مدوية عن بعض الأكلات الطبيعية
» مخرج شهير يطالب بتدخل حماية المستهلك بشأن هذا الأمر
» حقيقة استبعاد رئيس مجلس إدارة مجموعة "المتحدة"
» المسلمون الأكثر تحالفا في محاربة المتعصبين الدينيين
» وحدات «حقوق الإنسان» بالمصالح الحكومية.. هل تقضي على الروتين؟
» «سلمان» يوجه النائب العام بتحرك غير مسبوق
» اجتماع عسكري أمريكي خليجي لمناقشة هذا الأمر الهام
» فيديو.. صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق والجولان
» صراع بين الأهلي والزمالك على حارس سموحة
» فتوي سلفية..يجوز إخراج زكاة الفطر مكرونة
» سفير مصر بالمغرب يدعم لاعبي الزمالك

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن