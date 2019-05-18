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فتوي سلفية..يجوز إخراج زكاة الفطر مكرونة

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قال الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر بالمكرونة.

واضاف عبر حسابه على فيس بوك:"لأن زكاة الفطر تُخرج من طعام أهل البلد ، والمكرونة من طعامنا ، ولا يُشترط فيما يخرج في زكاة الفطر أن يكون خارجا من الأرض ، لأن الصحابة أخرجوا (الأقط) أي اللبن المُجفف اليابس ، وهو ليس مما يخرج من الأرض".

وتابع :" وقد جاء في الموسوعة الفقهية: يجوز إخراج زكاة الفطر من الأقط عند جمهور الفقهاء باعتباره من الأقوات ، والعلامة ابن العثيمين يرى جواز إخرج زكاة الفطر من المكرونة ، وقال : وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن"


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