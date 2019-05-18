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الإسماعيلي يتخطى «كمين» الداخلية بثنائية

الرياضة

الاسماعيلى
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الداخلية

المصريون

الإسماعيلي

فاز فريق الإسماعيلي على الداخلية، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتما مساء الجمعة، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح الإسماعيلي التهديف في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعدما استغل كريم بامبو تمريرة محمد الشامي، وحول الكرة إلى شباك الداخلية معلنًا تقدم الدراويش، وفي الدقيقة 50 عزز محمود متولي، مدافع الفريق النتيجة لصالح الإسماعيلي من علامة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 85 طرد إسلام جابر، لاعب الدخلية، والذي شارك في بداية الشوط الثاني كبديل، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، نتيجة الاعتراض على حكم المباراة.

بهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 41 في المركز السابع، بفارق 4 نقاط عن مصر المقاصة، صاحب المركز السادس، فيما تجمد رصيده الداخلية، الذي ضمن الهبوط لدوري الدرجة الثانية، عند النقطة 27 في المركز السابع عشر.

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