  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:32 ص
بحث متقدم
انتحار

الانتحار كابوس يطرق الأبواب..(ملف)

السعودية

بعد تلقيهم تهديدات.. السعودية توجه نداء لمواطنيها بتركيا

السلفيون والإخوان

مماليك "الإخوان والسلفية".. ومعارك "تقطيع الملابس"

جماعة الإخوان- أرشيفية

بعد قرار «ترامب».. صدمة جديدة تهز «الإخوان»

ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب

فى الفن.. «جمعية ودايرة».. زواج وطلاق منهم فيهم

الدولار

قريبًا..الدولار يهبط إلى 15 جنيهًا

جورج قرداحي

«جورج قرداحي» يتحدث عن إسلامه سرًا

أرشيفية

وحدات «حقوق الإنسان» بالمصالح الحكومية.. هل تقضي على الروتين؟

الملك سلمان

«سلمان» يوجه النائب العام بتحرك غير مسبوق

قصف

فيديو.. صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق والجولان

النيابة تأمر بتشريح جثة إمام مسجد بالغربية

آخر الأخبار

جثة
جثة

محمود ابو سعد

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة مقطوعة الرأس فى كيس قمامة بـ15 مايو

#

أسرار مثيرة تكشفها جامعة المنيا عن قاتل إمام مسجد فيصل

#

شاهد.. لحظة القبض على قاتل إمام مسجد الهرم

#

تفريغ الكاميرات في مقتل إمام مسجد الرحمة

أصدر رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته بتشريح ودفن جثة إمام وخطيب مسجد لقي مصرعه خلال عمله على لودر  وإصابته إثر سقوط مروحة اللودر على رأسه بشكل مفاجئ أثناء ري الأرض الزراعية بنطاق قرية ميت حواي بدائرة المركز.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلي مركز شرطة السنطة يفيد بوصول "سمير. ب" 42 سنة مقيم بقرية ميت حواى التابعة لذات الناحية ويعمل إمام وخطيب مسجد، جثة هامدة.

كما باشرت القيادات الأمنية تحت رئاسة المقدم أحمد سامي مصلح مفتش فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد الدهراوى رئيس المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال مرافقي المتوفى أوضحوا أن حال عمله على اللودر الخاص به بشوارع القرية تمت إصابته عن طريق مروحة اللودر ما تسبب فى مصرعه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صراع بين الأهلي والزمالك على حارس سموحة
» فتوي سلفية..يجوز إخراج زكاة الفطر مكرونة
» سفير مصر بالمغرب يدعم لاعبي الزمالك
» الإسماعيلي يتخطى «كمين» الداخلية بثنائية
» أمريكا تلغي رسوم واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك
» حرب كلامية بين نجل رئيس الزمالك و«عبد الحفيظ»
» حريق يلتهم "كشك" بجوار محطة مترو حدائق المعادي
» إسقاط طائرة إسرائيلية قرب العاصمة السورية
» ثنائي ريال مدريد ونجم توتنهام خارج قائمة البرازيل
» أكثر من 75 ألف نازح جراء معارك طرابلس الليبية
» مدرب الزمالك: نهائي الكونفدرالية فرصة لكتابة التاريخ

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن