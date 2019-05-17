فى الفن.. «جمعية ودايرة».. زواج وطلاق منهم فيهم

17 مايو 2019 - 11:48 م

حياة الفنانين «على المشاع».. خناقات واتهامات تنتهى بالانفصال.. «واللى ما يشترى يتفرج»



من لا يطمح إلى الشهرة، لكن لكل شيء ثمنه، فمن يسعى لذلك لابد أن يعلم أن حركاته ستكون وسكناته ستكون مرصودة طوال الوقت، وأن هناك من يراقبه ليحصي عليه أنفاسه، فلا حديث عن الخصوصية للشخصيات الشهيرة، فما بالك إذا كان من العاملين في الوسط الفني، وإذا كان نجمًا شهيرًا، فالمؤكد أنه سيصبح مصدرًا لأخبار النميمة، وأنه مهما حاول لإحاطة حياته الشخصية بسياج من السرية فلن يستطيع طوال الوقت.

لكن البعض يتعامل مع الأمر من غير حساسية، فهو يدرك تمامًا أنه فنان، وأن حياته ليست ملكًا له وحده، وأن تناول أسراره وحياته هو جزء من صناعة الفنان، فصناعة الجدل والشائعات هي من أدوات الشهرة للفنان.

وكانت أحدث الأزمات التي شهدها الوسط الفني، طرفاها الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد، واللذين انفصلا عن بعض بعد أقل من عام ونصف على زواجهما، الذي أحاط به الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام، خاصة وأن الأخير كان مرتبطًا – وقيل إنه كان متزوجًا من الممثلة ريم البارودي.

أحمد سعد (سمية الخشاب وريم البارودي)

لم تكن تلك الزيجة الأولى للمطرب أحمد سعد، والذي تزوج في عام 2006 وانفصل عن زوجته في عام 2011، نتيجة الخلافات الكثيرة التي وقعت بينهما، وأسفر تلك الزيجة عن إنجاب ولد وبنت.

ودخل سعد في علاقة شهيرة مع الممثلة الشابة ريم البارودي، لأكثر من خمس سنوات، تخللها الكثير من الخلافات، ما أدى إلى انفصالهما ومن ثم العودة مجددًا، وتكرر الأمر أكثر من مرة إلى أن حدث الانفصال النهائي بينهما.

وسرعان ما دخل سعد في علاقة جديدة، معلنًا عن ارتباطه بطريقة مفاجئة وسريعة بالفنانة سمية الخشاب، وكللت العلاقة بالزواج السريع، وكان ذلك في حينه حديث مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل اتهام للخشاب بخطف سعد من ريم البارودي، التي كشفت قي إحدى المقابلات التليفزيونية أنها تزوجت من سعد وانتهى هذا الزواج بالطلاق.

ومثلما كان زواجهما مفاجئًا، كان انفصال سعد والخشاب مفاجئًا أيضًا، فقد خرج الأول قبل أيام ليعلن إلى جمهوره أنه قام بتطليق زوجته، بينما ردت الأخيرة بأن القرار راجع إلى رغبتها، وأنها أقامت دعوى طلاق للضرر،

ورد سعد بنشر وثيقة الطلاق، والتي ظهر بها توثيق الطلاق بعد يومين من إعلانه انفصالها، في الوقت الذي أكدت فيه الخشاب أنه طلقها، رسميًا، في 30 مارس الماضي تنفيذًا لرغبتها، بعد يومين من إقامتها دعوى طلاق للضرر منه.

أحمد فهمي (هنا الزاهد ومنة حسين فهمي)

في 15 أغسطس 2018، احتفل الفنان أحمد فهمي بخطوبته على الفنانة الشابة هنا الزاهد، بعد أشهر قليلة من انفصاله عن زوجته منة حسين فهمي، ابنة الفنان حسين فهمي.

وقال فهمي، إن الانفصال وقع بمنتهى الأخلاق والأدب، وأكبر دليل على ذلك هو الرسائل التي بينه وبين حماه السابق الفنان حسين فهمي، عارضًا رسائل يهنئه فيه الأخير على فيلمه "الكويسين"، وعلى خطوبته متمنيًا لهما السعادة في حياتهما.

وكان فهمي قد تزوج منة في يوليو 2015، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وهي الزيجة التي أثارت جدلاً في وقته، لكون العروس كانت متزوجة من الفنان الشاب شريف رمزي قبل زواجها، فيما كان العريس متزوجًا من شهد رمزي، شقيقة شريف رمزي قبل انفصاله عنها وزواجه من منة.

عمرو دياب (شيرين رضا ودينا الشربيني)

تزوج المطرب الشهير عمرو دياب من الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "نور"، ثم انفصلا وتزوج بأخرى سعودية هي "زينة محمد عاشور" وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.

وخلال الشهور الأخيرة، ربطت الأخبار بين "الهضبة" والممثلة الشابة دينا الشربيني، وتحدثت عن استعدادهما للزواج في إحدى الجزر اليونانية بحضور عدد من النجوم والفنانين المقربين للعروسين.

والمفاجأة، أن "طليقة" الهضبة شيرين رضا هي التي ستتولى تنظيم مراسم حفل الزفاف؛ حيث أرسلت دعوات الحفل لعدد كبير من نجوم الوسط الفني، وهي أيضًا المسئولة عن اختيار فستان زفاف العروس، وهذا يدل على مدى قوة العلاقة التي تجمعها بطليقها، التي لم تتأثر بانفصالهما قبل سنوات.

وظهرت شيرين في صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحتضن دينا بحضور عمرو وابنه عبد الله من زوجته زينة عاشور، أثناء تشجيعهم المنتخب المصري في مباراته مع نظيره روسيا بكأس العالم 2018.

وعلق نشطاء وقتها بأن "الهضبة هو الرجل الوحيد الذي جمع طليقته وحبيبته وابنه من زوجته الثانية في مكان واحد".

محمد حلاوة (ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج):

تفاجأ محبو الفنانة ياسمين عبد العزيز في أواخر نوفمبر الماضي بإعلانها طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زواج دام 17 عامًا،

واكتفت ياسمين بالإعلان في بيان مقتضب عن نبأ طلاقها منذ عام كامل دون الكشف عن تفاصيل طلاقها، وأسباب إعلانه في ذلك الوقت.

وفسرت مصادر مقربة منهما، أن تأجيل الإعلان عن الطلاق جاء في ظل محاولات لإعادة المياه إلى مجاريها بين الطرفين، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي ينفصلان فيها.

وكما كان إعلان طلاقها مفاجئًا، فقد كان أيضًا زواج طليقها من الفنانة ريهام حجاج بعد أقل من شهرين من إعلانها طلاقهما مفاجئًا للجميع، خاصة وأن العروس من الوسط الفني.

ولم يمر الأمر بصورة طبيعية، فقد اندلعت حرب بين طليقة حلاوة وعروسه، بعد أن نشرت ياسمين عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور خلال "الاستوري"، للهدايا التي جاءت لها بمناسبة عيد الحب.

وعلقت "ياسمين" على الصور، قائلة: "قول للزمان ارجع يا زمان، ما تحوش جوزك يا إسماعيل بيه"، ما فسره المتابعون على أنها تقصد طليقها.

بينما ردت ريهام بنشر فيديو يجمعها بزوجها، وجه فيه "حلاوة" رسالة قال خلالها: "مش أي حد يشتري ورد أبقى أنا اللي بعتهوله.. أنا بشتري ورد لمراتي بس".

حسين فهمي (ميرفت أمين ولقاء سويدان)

تزوج الفنان حسين فهمي بالفنانة ميرفت أمين، واستمر الزواج 12 عامًا من عام 1974 إلى 1986، ومن ثم وقع الطلاق بينهما، بعد أن شكلاً واحدًا من أشهر الثنائيات التي أحبها الجمهور على الشاشة الفضية، حيث التقيا سويًا في العديد من الأعمال الفنية، منها "حافية على جسر من الذهب"، و"الإخوة الأعداء"، و"نغم في حياتي".

كما تجسدت قصة حبهما على الشاشة، واكتملت خلف الكاميرات بالزواج عام 1974، لتكون أطول الزيجات في حياة "الدنجوان"، وأنجبا خلالهما "منة الله"، التي تزوجت الفنان أحمد فهمي قبل أن ينفصلا منذ أعوام قليلة.

وتعدت زيجات فهمي بعد ذلك، وقد تزوج من الفنانة لقاء سويدان في ديسمبر 2007، وكانت تلك الزيجة الخامسة في حياة "الدنجوان"، والثانية من داخل الوسط الفني ودام ارتباطهما لمدة 5 أعوام.

وجمعت بينهما الكثير من الأعمال ومنها مسرحية "أهلًا يا بكوات"، والتي كانت بداية "التعارف" بينهما، حيث كانت تشارك لقاء في بطولة المسرحية، وبدأ الإعجاب المتبادل بين الطرفين، ليتجدد اللقاء في مسرحية "زكي في الوزارة".

وأعلن فهمي ارتباطه رسميًا بها، إلا أن تلك الزيجة صاحبها كثير من الضجيج، خاصة لظهورهما المتكرر في الإعلام، والحديث عن قصة حبهما، فضلًا عن الشائعات المتكررة بشأنهما، إلى أن وقع الطلاق في عام 2012 وتحدثت عنه "لقاء" بأن السبب يرجع إلى عدم إنفاقه عليها، وأشارت إلى عدم كتابة مؤخر لها بعد الطلاق.

علاء الخواجة (شريهان وإسعاد يونس)

لم تعرف الفنانة إسعاد يونس التي تربطها صداقة قوية بالفنانة شريهان، أن الأخيرة ستحب زوجها رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، وستتزوج منه.

فبعد أن مرت شريهان بأزمة نفسية لجأت فيها إلى صديقتها المقربة إسعاد وزوجها، حتى نشأت بينها وبين "الخواجة" علاقة حب انتهت بالزواج.

لم يقتصر التميز في مسيرة الفنّانتين شريهان وإسعاد يونس على حياتهما المهنية، بل تعداها إلى حياتهما الخاصة، لاسيما أن النصيب جعلهما "ضرارير" على ذمة رجل واحد.

وتزوجت شريهان سرًا من الخواجة حرصًا على مشاعر صديقتها، ولم يعلنا زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما لؤلؤة، وذلك قبل إصابتها بسرطان الغدد اللعابية.

وعرفت يونس بالأمر من خلال الصحف، وثارت واتهمت شريهان بأنها "خاطفة رجال ولم تقدر صداقتها وأنها أدخلتها بيتها ولكنها خانت الأمانة".

وخرجت إسعاد لتؤكد وقتها أنها الزوجة الوحيدة للخواجة، وأن شريهان ليست موجودة في حياته، في الوقت الذي خرجت فيه الأخيرة بتصريحات لتؤكد أنها الزوجة الثانية له.

لكن الأمر تحول كليًا بعد إصابة شريهان بالسرطان، إذ بدأت إسعاد تدعو لها بالشفاء وترتبط بها أكثر، وأكدت شريهان في أكثر من لقاء صحفي أن إسعاد صديقتها المقربة، وأنها أول من وقفت بجانبها.

وحكت إسعاد عن صداقتها مع شريهان في لقاء سابق: "العدل لم يتحقق إلا بالعلاقات الإنسانية المثالية، وهذا ما قررته من أجل أولادي، عمر ونورهان، بالإضافة إلي شريهان التي ساعدتني على ذلك لأنني فوجئت بها، قمة الطيبة، والطعامة، والسذاجة مثلي تمامًا، ومن الصعب أن أجد رجلاً بنفس شهامة ورجولة ورقة مشاعر علاء الخواجة، وأن أراه من أنبل الرجال، لذا سألت ذاتي لماذا لا نخلق (هابي فاميللي)، رغم أنني ضد تعدد الزوجات، وكلها حالات استثنائية بحتة، ونحن متفاهمون جدًا، وحريصون على مصالح بعضنا معًا".

شريف رمزي (ريهام أيمن ومنة حسين فهمي)

في مايو 2015 احتفل الفنان شريف رمزي بزواجه من الفنانة ريهام أيمن بعد انفصاله عن زوجته الأولى منة حسين فهمى، وانفصالها عن خطيبها الفنان عمر حسن يوسف.

وتزوجا بعدما وقع شريف في حب ريهام خلال تصوير مشاهد مسلسل "العراف" مع النجم عادل إمام.

طارق العريان (إنجي علي وأصالة)

المخرج طارق العريان تزوج ثلاث مرات، أولاهما من خارج الوسط الفني، وانفصلا ليتزوج من الفنانة والإعلامية إنجي علي، وانفصال عنها وتزوج من المطربة السورية أصالة نصري منذ 27 مارس 2006.