  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:57 م
بحث متقدم
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب

فى الفن.. «جمعية ودايرة».. زواج وطلاق منهم فيهم

جماعة الإخوان- أرشيفية

بعد قرار «ترامب».. صدمة جديدة تهز «الإخوان»

الدولار

قريبًا..الدولار يهبط إلى 15 جنيهًا

قصف

فيديو.. صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق والجولان

جورج قرداحي

«جورج قرداحي» يتحدث عن إسلامه سرًا

أرشيفية

وحدات «حقوق الإنسان» بالمصالح الحكومية.. هل تقضي على الروتين؟

الملك سلمان

«سلمان» يوجه النائب العام بتحرك غير مسبوق

الأرصاد

«الأرصاد»: تزف بشرة سارة للصائمين بشأن طقس الأيام المقبلة

محمد صلاح

تقرير سري بشأن مستقبل "محمد صلاح"

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: القوامة ضمان لاستقرار الأسرة

فوائد الشوكولاتة لصحة الإنسان.. أهمها الحفاظ على القلب

الصفحة الأخيرة

الشوكولاتة مفيدة
الشوكولاتة

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

هدف عالمي لـ«مكة».. واحتفال «صلاح» مع زوجته

#

بالصور.. "صناع الخير" تعلن بدء إجراء عمليات القلب

#

7 أسباب وراء تسارع دقات القلب

#

علماء: «الواي فاي» خطر قاتل

نشرت المجلة الأمريكية American Heart Journal مقالا عن فوائد الشوكولاتة للقلب. على وجه الخصوص، وجد الباحثون أن حوالي 28 جرامًا من الشوكولاتة في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 18 %.

ووفقا لدراسة أخرى، فإن تناول الشوكولاتة يمكن أن يمنع تطور الرجفان الأذيني  (عدم انتظام ضربات القلب). كان الأشخاص الذين يتناولون من وجبتين إلى ست وجبات من هذه الأطعمة الشهية أسبوعيًا أقل عرضة بنسبة 20% لهذا المرض، على عكس أولئك الذين يتناولون الشوكولاتة أقل من مرة واحدة في الشهر.

علاوة على ذلك، فإن العلماء مقتنعون بأن الخصائص المضادة للأكسدة للكاكاو والمغنيسيوم يمكن أن تحسن أيضًا وظيفة الأوعية الدموية، وكذلك تقليل الالتهاب وتنظيم تكوين الصفيحات الدموية.

ووفقًا للباحثين، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن للشوكولاتة أن يؤثر على المرض.

أيضا، تناول الشوكولاتة يقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 10 %، ويحسن المزاج ويحسن التركيز، وفقا لـ PostStar .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تلغي رسوم واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك
» حرب كلامية بين نجل رئيس الزمالك و«عبد الحفيظ»
» حريق يلتهم "كشك" بجوار محطة مترو حدائق المعادي
» إسقاط طائرة إسرائيلية قرب العاصمة السورية
» ثنائي ريال مدريد ونجم توتنهام خارج قائمة البرازيل
» أكثر من 75 ألف نازح جراء معارك طرابلس الليبية
» مدرب الزمالك: نهائي الكونفدرالية فرصة لكتابة التاريخ
» إصابة فلسطيني برصاص جيش الإحتلال في الضفة
» روسيا تبلغ "أردوغان" قلقها من استهداف قواتها في سوريا
» شاهد.. مهاجم مانشستر يونايتد يصل القاهرة
» أكثر من 75 ألف نازح جراء معارك طرابلس الليبية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"