جلسة بين رئيس ريال مدريد ووكيل «صلاح»

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ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

بيريز

في تطور جديد بخصوص مستقبل النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، طلب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لقاء رامى عباس وكيل الفرعون المصري للحديث حول إمكانية ضم «مو» لصفوف الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية الإلكترونية، أن بيريز ينتظر انتهاء ليفربول من نهائي أبطال أوروبا لحسم انتقال محمد صلاح خاصة وأن تقارير كثيرة تحدثت خلال الآونة الأخيرة عن توتر العلاقة بين صلاح ويورجن كلوب ما أدى الى طلب اللاعب المصري الرحيل من صفوف ليفربول الانجليزي.

وقالت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، إن نادي ريال مدريد يضع محمد صلاح تحت عدسة المراقبة خلال الفترة المقبلة لتحديد مدى إمكانية انتقاله للدوري الإسباني خاصة وأن المباراة ستكشف الوجه الحقيقي للاعب خاصة وأنها مباراة بطولة.


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