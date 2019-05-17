«طولان» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش

17 مايو 2019 - 11:12 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .





جاءت قائمة الاتحاد كالتالي:







حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمود الزنفلي.







خط الدفاع: صبحى سليمان، محمد رزق، محمد أنور، بازوكا، محمود شعبان، السيد سالم، أحمد توفيق، محمد ناصف، كريم الديب.







خط الوسط: ولاس سيلفا، أحمد داوود، خالد الغندور، نور السيد، مانجا، كريم ممدوح، عمار حمدي.







خط الهجوم: خالد قمر، رزاق سيسيه، جدو، تشوكا.



