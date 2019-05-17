"حزب المحافظين" ينظم مسابقة في حفظ القرآن الكريم

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ينظم حزب المحافظين برعاية حسام راغب الأمين العام للحزب، بالفيوم، مسابقة في حفظ القرآن الكريم بإشراف الشيخ مصطفى شعبان الأمين المساعد للجنة المواطنة، بمقر الحزب الكائن بوسط البلد ميدان السواقى الدور الثالث بجوار محلات اوزى وجوائز نقديه وعينيه لحافظى القرآن كاملا ونصف وربع القرآن الكريم.

الجائزة الأولى لحافظي القرآن كاملاً مبلغ 3000 جنيه ومصحف كبير، الجائزة الثانية 1500 جنيه لحافظي نصف القرآن ومصحف، والجائزة الثالثة لحافظي ربع القرآن مبلغ 1000 جنيه ومصحف.

لا يشترط السن، والأسبقية بالحجز والاختبار يوم الخميس 5/30 الموافق 25 من شهر رمضان الساعة 9,30 مساء بمقر الحزب.


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