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حرب كلامية بين نجل رئيس الزمالك و«عبد الحفيظ»

الرياضة

أمير مرتضى وعبد الحفيظ
أمير مرتضى وعبد الحفيظ

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المصريون

الزمالك

الاهلى

عبد الحفيظ

امير مرتضى

دخل أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، في حرب كلامية  مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على خليفة تصريحات الأخير لأحدى القنوات الفضائية.

بدأت الحرب بين الطرفين عندما قال سيد عبد الحفيظ، إن مكاسب فريقه من الفوز على إنبي مساء الخميس، عديدة، لكن يبقى حصد الثلاث نقاط أهم شيء، خاصة أن المرحلة الحالية من الموسم تشهد ارتفاعًا وهبوطًا في الأداء، لكن سمات الفرق الكبيرة ألا يكون التباين في المستوى كبيرًا. 

وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، إلى أنه لا يريد التعليق على قرارات التحكيم في اللقاء، لكنه يعتقد بأن الحكم محمد عادل حرم فريقه من ركلتي جزاء صحيحتين.

وأضاف: «علمت أن مخرج اللقاء لم يقم بإعادة هذه اللقطات المشكوك في صحتها، لذلك أعتقد أنها المخرجة إيناس عثمان التي لا تحب إثارة الفتنة بإعادة لقطات محددة».

وتابع: «بعض المنافسين لا يعجبهم التحكيم المصري، وعلى سبيل المثال صرح أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، في وقت سابق قائلًا: «لو عاوز يا سيد تيجي تحكم ماتش للزمالك تعالا».

من جانيه وجه أمير مرتضى منصور، رسالة لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعدما قام الأخير بالهجوم عليه أمس فى وسائل الإعلام.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصى فيس بوك : «اسف جداً بقالي فترة مقصر معاك انا عارف بس انا مشغول جداً اليومين دول اول ما اخلص اللي ورايا ان شاء الله هرجع العب معاك تاني و اتسلى عليك ونشوفلك دكتور نفسياً كمان #الرخم».

وكان عبد الحفيظ تهكم على أمير مرتضي منصور بعد سؤال مراسل أون سبورت عن رأيه في مستوى الحكام في مباراته أمام إنبي.


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