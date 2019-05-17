» حريق يلتهم "كشك" بجوار محطة مترو حدائق المعادي

17 مايو 2019 - 10:57 م

التهم حريق كشك بجوار محطة مترو حدائق المعادي دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق بشارع 9 بجوار محطة مترو حدائق المعادي بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن الحريق نشب في كشك بجوار محطة مترو حدائق المعادي، وتمت السيطرة عليه وإخماده، دون وقوع إصابات بشرية، ونتج عنه احتراق بعض محتوياته بالكامل.

وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، جهودها للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة سبب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.