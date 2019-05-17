برلماني : بطولة الأمم الإفريقية فرصة لتنشيط السياحة

17 مايو 2019 - 10:47 م

قال النائب سمير البطيخى إن بطولة الأمم الإفريقية، التي ستنظمها مصر الشهر المقبل، بمثابة فرصة عظيمة لإنعاش السياحة والاستثمار وتوفير فرص عمل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التنظيم الجيد أهم عناصر نجاح البطولة التى تحظى باهتمام عالمى لما تضمه من لاعبين فى أقوى الدوريات الأجنبية فى مختلف دول العالم، حيث أصبحت أفريقيا مصنع نجوم كرة القدم فى مختلف الدول الأجنبية، ولهذا سيكون هناك ترقب البطولة لحظة بلحظة، وهذا يعنى ضرورة أن تخرج بشكل مشرف للدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر بها معالم سياحة كثيرة لا بد من عمل كتيبات صغيرة تضم كل المعالم السياحية الشهيرة والأثرية والفنادق والأسعار وخطوط السير المختلفة داخل المحافظات التى ستقام بها مباريات البطولة، وذلك من أجل توفير كل المعلومات للمشجعين من مختلف الدول الأفريقية والمتابعين للبطولة من الدول الأجنبية، للتيسير عليهم وفى نفس الوقت للترويج للسياحة.