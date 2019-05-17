«جورج قرداحي» يتحدث عن إسلامه سرًا

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جورج قرداحي
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تحدث الإعلامى جورج قرداحى عن ما تردد بشأن اعتناقه الإسلام سرًا، مؤكدًا أنه لا يوجد فرق بين الإسلام والمسيحية.

ونفى "قرداحي"، خلال حديثه مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن يكون قد أعتنق الدين الإسلامي ويخفي ذلك قائلاً: "لا أخفي إسلامي وتكلمت كذا مرة، أنا راجل بيهمني الإنسان والأديان كلها وجدت لخدمة الإنسان، وحمايته في الدنيا والآخرة".

وأضاف قرداحي، أنه دائما ما يقول أنه لا يوجد فارق بين الإسلام والمسيحية، فالمسيحية كانت متواجدة والإسلام جاء، وهناك الكثير من التعاليم الدينية تتشابه في الديانتين، ولا أرى لزوم لتغيير ديني للإسلام، لأن جوهر الديانتين متقاربتين".


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