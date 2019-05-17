» إصابة فلسطيني برصاص جيش الإحتلال في الضفة

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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بغزة
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خالد الشرقاوي - وكالات

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أصيب فلسطيني بجروح، مساء الجمعة، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "مواطنا أصيب بجروح طفيفة في القدم، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، عند مدخل بلدة بيت عوا، غرب الخليل"، دون تفاصيل.

وفيما لم يذكر البيان أي تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث، فإنه عادة ما تندلع، الجمعة، مواجهات في الضفة الغربية، بين شبان وقوات إسرائيلية تعمل على تفريق مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164مستوطنة، و116بؤرة استيطانية . -


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