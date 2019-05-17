بسبب «قنبلة».. هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية قادمة إلى مصر

أعلنت السلطات الأوكرانية، هبوط طائرة كانت متجهة إلى مدينة شرم الشيخ اضطراريًا في مطار أوديسا، بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة على متنها.

وأوضح مدير قسم الاتصالات بالشرطة الوطنية الأوكرانية، ياروسلاف تراكالو، اليوم الجمعة، أن الطائرة كانت متجهة من بوريسبول في مقاطعة كييف بأوكرانيا إلى شرم الشيخ في مصر، هبطت اضطراريًا في مطار أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة متفجرة على متنها.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" عن تراكالو قوله: "في حوالي الساعة 5:00 (نفس توقيت موسكو) ورد بلاغ من شركة خدمات الطيران الأوكرانية "أوكرأيروخا"، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ في مطار أوديسا".

ووفقا له، سبب الهبوط الاضطراري كان بلاغًا من مجهول عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة، مضيفًا: "توجهت معدات الكشف عن المتفجرات ومدربو الكلاب إلى الموقع، ولم يعثروا على أي مواد متفجرة".

ووفقا لصحيفة "دومسكايا" المحلية، فقد غادرت الطائرة إلى مصر في الساعة 10:20.