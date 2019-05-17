» شاهد.. مهاجم مانشستر يونايتد يصل القاهرة

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بسبب «قنبلة».. هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية قادمة إلى مصر
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الشيخ المعصراوي ينبه المسلمين:"هذا اليوم ليس عاديا"
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