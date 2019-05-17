» شاهد.. مهاجم مانشستر يونايتد يصل القاهرة

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مارسيال

وصل أنطونى مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي، إلى مصر لقضاء عطلة قصيرة، عقب انتهاء الموسم الكروى فى إنجلترا.

ونشر مارسيال، على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" صورة له بجوار تمثال أبو الهول فى منطقة الأهرامات الشهيرة بمحافظة الجيرة.

أحرز مارسيال، مع مانشستر يونايتد 10 أهداف فى الموسم المنقضى للبريميرليج، واحتل فريقه المركز السادس فى جدول الترتيب، ليبتعد عن المشاركة الموسم المقبل فى دورى أبطال أوروبا.



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