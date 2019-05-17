«الأرصاد»: تزف بشرة سارة للصائمين بشأن طقس الأيام المقبلة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة حتى الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة سيكون ربيعيا بإمتياز، حيث تصل درجات الحرارة إلى 34.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي ام سي"، أن الارتفاع في درجات الحرارة الأيام الماضية كان بسبب الكتلة الهوائية القادمة من الجزيرة العربية، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى.

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