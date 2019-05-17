  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:40 م
بحث متقدم
الأرصاد

«الأرصاد»: تزف بشرة سارة للصائمين بشأن طقس الأيام المقبلة

محمد رمضان

سر إحالة محمد رمضان إلى التحقيق

ريال مدريد

الريال يقترب من انهاء صفقة كبري بـ60 مليون يورو

صلاح

"صلاح" يحقق رقماً قياسياً جديداً

"المعصراوي" يكشف حقيقة انتمائه لـ"الإخوان"

الشيخ المعصراوي ينبه المسلمين:"هذا اليوم ليس عاديا"

الرئيس السيسي

الرئيس: الشعب يقدر دور الجيش والشرطة في حماية الوطن

احمد سعد وسمية الخشاب

شاهد.. فتاة شقراء وراء طلاق "سعد والخشاب"

اليجري

رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل "أليجري" عن قيادة الفريق

متري

قصة البطل "عم خليفة" الذي حرق قلب الصهاينة فى عيدهم

وزارة التربية والتعليم،

أزمة 5 شهور في صرف مرتبات العاملين بالتربية والتعليم

سر إحالة محمد رمضان إلى التحقيق

آخر الأخبار

محمد رمضان
محمد رمضان

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

فنان شهير: رفضت منصب وزاري 4 مرات

#

أبو تريكة يوجه نصيحة مفاجئة للناس في "رمضان" .. فما هي؟

#

سجال بين فنان فلسطينى و"أفيخاى" على "تويتر"

#

رسالة مؤثرة من "محمد رمضان" لشريف مدكور .. ماذا قال؟

أنذرت شركة الريماس للإنتاج الفنى النجم محمد رمضان على يد محضر، بضرورة الالتزام ببنود العقد المبرم بينهم، وعدم الإخلال به.

وجاء في البيان الذي أصدرته الشركة: «محمد رمضان لم يحترم التعاقد وقام بتقديم حفلات دون الرجوع للشركة المنتجة واستخدم ألحانا مملوكة للشركة أيضا.. جاء ذلك دون إذن كتابي.. مما أصاب الشركة بالضرر المادي والمعنوي».

وكانت شركة ريماس تقدمت أيضا بشكوى لنقابة الموسيقيين طالبت فيها إيقاف التعامل ومنع حصول محمد رمضان على تصاريح عمل من النقابة دون الرجوع للشركة، حسب العقد المبرم بين رمضان والشركة.

وجرى تحديد جلسة يوم الإثنين المقبل للتحقيق مع محمد رمضان في نقابة الموسيقيين، كما تقدمت الشركة بمذكرة أخرى للدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين للمطالبة بوقف تصاريح محمد رمضان، والتحقيق فيما نسب إليه بعد إخلاله ببنود التعاقد مع شركة الريماس للإنتاج الفني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت اني مصاب بإسهال
» الذهب يتراجع مجددا ليسجل هذا الرقم
» رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل "أليجري" عن قيادة الفريق
» فرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين غداً
» شاهد.. شيرين تبكي بسبب صابر الرباعي
» المتحدث العسكري: الجيش يدعم الدولة في التنمية والتطوير
» طبيب عيون: احذر التدخين قد يصيبك بالعمى
» كيف تتغلب على الحرمان من السجائر في نهار رمضان
» سيدة تقاتل 3 رجال أثناء اغتصابهم ابنتها
» مفاجأة.. "نتنياهو" يهنئ عادل إمام في عيد ميلاده
» محكمة إسبانية تبرأ "شاكيرا" من السرقة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة