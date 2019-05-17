الريال يقترب من انهاء صفقة كبري بـ60 مليون يورو

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ريال مدريد
الريال- أرشيفية

متابعات- محمد الخرو

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إسبانيا تتهم «شاكيرا» بالتهرب الضريبي

وقع اللاعب لوكا جوفيتش نجم منتخب صربيا المحترف بين صفوف اينتراخت فرانكفورت الألماني، عقد انتقال إلى فريق ريال مدردي الإسباني لمدة 5 سنوات، مقابل 60 مليون يورو، وفقا لشبكة "سكاي" التليفزيونية.

من جهة اخرى ،أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الصفقة لم تتم بعد، حيث لا يزال الناديان يتفاوضان على القيمة المالية لها.

ويرغب ريال مدريد في دفع مبلغ أقصاه 50 مليون يورو للفوز بخدمات جوفيتش، فيما يتطلع النادي الألماني إلى الحصول على مبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون يورو، سيحصل منها نادي بنفيكا البرتغالي، النادي السابق للاعب الصربي، على 12 مليون يورو.

يشار إلى أن جوفيتش سجل 27 هدفا في 47 مباراة هذا الموسم مع اينتراخت فرانكفورت، بواقع 10 أهداف في بطولة الدوري الأوروبي و17 هدفا في مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".


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