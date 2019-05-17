» الذهب يتراجع مجددا ليسجل هذا الرقم

17 مايو 2019 - 07:01 م

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق في التعاملات المسائية اليوم الجمعة 17 مايو.

وشهدت أسعار الذهب المحلي في التعاملات المسائية في السوق المحلي تراجع طفيف، بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب عالميا ب 5 دولارات حيث سجلت 1283 دولار، وسجل عيار 18 سعر 525 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 21 نحو 612 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 700 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 4896 جنيهًا.

وتتغير أسعار الذهب وسعر جرام الذهب وفقا لعدة عوامل من بينها الأسعار العالمية الذهب، وعملية العرض والطلب على الذهب.