» رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل "أليجري" عن قيادة الفريق

17 مايو 2019 - 05:30 م

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي الاستغناء عن ماسيميليانو أليجرى عن منصب المدير الفنى للفريق بنهاية الموسم الحالى.

وأصدر نادى يوفنتوس بياناً رسمياً اليوم كشف فيه أن ماسيميليانو أليجرى لن يكون مدرباً للفريق الكروى الأول للنادى فى الموسم الجديد.

ولم يكشف نادى يوفنتوس الأسباب التى دعت ماسيميليانو أليجرى للرحيل عن تدريب "البيانكونيرى"، موضحاً أن المدرب الإيطالى سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً السبت بجانب أندريا أنيلى رئيس النادى.

واكتفى يوفنتوس بالحصول على بطولتى الدورى الإيطالى "الكالتشيو" وكأس السوبر هذا الموسم، فيما ودع مسابقة دورى أبطال أوروبا من دور الثمانية أمام أياكس أمستردام الهولندى وكأس إيطاليا.