شاهد.. فتاة شقراء وراء طلاق "سعد والخشاب"

17 مايو 2019 - 05:01 م

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنان أحمد سعد مع فتاة شقراء، إدعى البعض أنها السبب وراء طلاقه من الفنانة سمية الخشاب، وادعى البعض أنها صديقته الجديدة خاصة بعد ما قام بالتقاط أكثر من صورة لها فى خيمته بالتجمع الخامس.

وشبهها رواد التواصل الاجتماعى بالفنانة سارة سلامة.

وسخر رواد التواصل الاجتماعي وقالوا: "ننتظرها العام القادم فى برنامج شيخ الحارة".

يذكر أن بسمة وهبى استضافت أحمد سعد منذ أيام فى برنامج شيخ الحارة وأثارت الحلقة جدلا كبيرا بعد إذاعتها وبعدها بأيام استضافت طليقته سمية الخشاب.

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