أزمة 5 شهور في صرف مرتبات العاملين بالتربية والتعليم

17 مايو 2019 - 04:41 م

أصدر عضو مجلس النواب عن دائرة أجا "أحمد الخشب"، بيانا عاجلا بشأن أزمة صرف مرتبات العاملين في وزارة التربية التعليم بمحافظة الدقهلية، والتي انقطعت منذ 5 شهور وتم توجيه البيان الي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وقال "الخشب" في بيانه العاجل: إن العاملين بالتربية والتعليم بمحافظة الدقهلية خاصة في مركز أجا، لم يصرفوا مرتباتهم منذ 5 شهور، بحجة عدم وجود اعتمادات مالية لصرف مرتباتهم، خاصة وأنهم مقيدون على الصناديق الخاصة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه رغم معاناة هؤلاء العاملين، الذين لا يوجد أي دخل آخر لهم، لا يوجد مسؤول واحد بوزارة التربية والتعليم، يهتم بمشكلتهم، منتقدا تجاهل تلك الأزمة في شهر رمضان الكريم الذي يسعى خلاله الجميع لفعل الخير وحل المشكلات.