  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:55 م
بحث متقدم
اليجري

رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل "أليجري" عن قيادة الفريق

"المعصراوي" يكشف حقيقة انتمائه لـ"الإخوان"

الشيخ المعصراوي ينبه المسلمين:"هذا اليوم ليس عاديا"

احمد سعد وسمية الخشاب

شاهد.. فتاة شقراء وراء طلاق "سعد والخشاب"

متري

قصة البطل "عم خليفة" الذي حرق قلب الصهاينة فى عيدهم

وزارة التربية والتعليم،

أزمة 5 شهور في صرف مرتبات العاملين بالتربية والتعليم

انهيار سد في البرازيل

بالفيديو.. لحظة انهيار سد بولاية تكاساس الأمريكية

الدولار اليوم

الجنيه يوجه ضربة موجعة للدولار

صلاح

عرض مغرِ من الريال للتعاقد مع "صلاح"

"صندوق النقد":

قرار بـ2 مليار دولار من صندوق النقد لمصر

المثلييين

بكاء من الفرحة.. إقرار زواج المثليين في هذه الدولة

الشيخ المعصراوي ينبه المسلمين:"هذا اليوم ليس عاديا"

آخر الأخبار

"المعصراوي" يكشف حقيقة انتمائه لـ"الإخوان"
"المعصراوي" يكشف حقيقة انتمائه لـ"الإخوان"

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

«إخوان السودان» تؤيد «الانقلاب» على البشير

#

شعار جديد للداخلية للاحتفال بعيد الشرطة

#

تفاصيل تأسيس «أيمن نور» لقناة فضائية جديدة

#

«شكري» يلتقي أمير الكويت

الجمعة

احمد عيسى المعصراوي

المغرب،

ساعة الإجابة

الدعوة المستجابة

نبه الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق، المسلمين في شتى أنحاء المعموره، من ضياع اليوم وبالتحديد قبل المغرب لأن هناك دعوتان مستجابتان.

وقال، "المعصراوي"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "*إنتبه فهذا اليوم ليس عادياً ، فهناك قبل المغرب دعوتان مستجابتان :  دعوة "صائم" و"ساعة الإجابة" ليوم الجمعة، فلا تفوتها ونبّه مَن حولك وأكثِر من الصلاة على الحبيب".

ويذكرأن  النبي صلى الله عليه وسلم  قال: "إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلةهذا الهدي النبوي يؤكدا أن لكل مسلم في كل ليلة من ليالي رمضان فرصة ذهبية للعتق من النار ، فضلا عن دعوة مستجابة" 

لا شك أن هذه المنحة تعد أعظم مشروع يعمل المسلم علي تحقيقه والفوز به في رمضان كونه لن يجد أفضل من أن يعتقه المولى عز وجل من النار في هذا الشهر العظيم ويكتب له الفكاك من النار، فيصبح من أهل الجنة .

ولكن السؤال الأهم هنا والسرالعظيم يتمثل في متى يكون العتق من النار في كل يوم من رمضان وهل هناك ساعة بعينها يمنح الله عباده هذه الفرصة للإفلات من نار جهنم ودخول جنة عرضها السماوات والأرض.

الجواب يحمله إليك حديث نبوي شريف رواه سيدنا جابر الأنصاري عن النبي إذ يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ِإنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ..

إذن فمن المهم التأكيد علي أن وقت الإفطار هو وقت العتق من النار إذ تكون النفس عند الإفطار منكسرة لله عز وجل خاضعة له، حينها يرفع المؤمن يده إلى الله عز وجل ويسأل المولى عز وجل أن يعتق رقبته من النار.

نعم ومنح وقت الإفطار لا تقف عند هذا الحد فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : من فطّر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنَّه لا ينقص من أجر الصائم شيء.
شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل "أليجري" عن قيادة الفريق
» فرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين غداً
» شاهد.. شيرين تبكي بسبب صابر الرباعي
» المتحدث العسكري: الجيش يدعم الدولة في التنمية والتطوير
» طبيب عيون: احذر التدخين قد يصيبك بالعمى
» كيف تتغلب على الحرمان من السجائر في نهار رمضان
» سيدة تقاتل 3 رجال أثناء اغتصابهم ابنتها
» مفاجأة.. "نتنياهو" يهنئ عادل إمام في عيد ميلاده
» محكمة إسبانية تبرأ "شاكيرا" من السرقة
» الأزهري لـ"المصريين": "سنملأ الدنيا نورا"
» رانيا يوسف تكشف عن قصة حب جديدة تعيشها

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عشاء

    08:20 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة