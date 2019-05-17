عرض مغرِ من الريال للتعاقد مع "صلاح"

17 مايو 2019 - 03:23 م

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق ريال مدريدالإسباني قرر استغلال رغبة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ"الريدز"، في التعاقد مع ماركو أسينسيو، لاعب الفريق الملكي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب المصري محمد صلاح.

وأضافت التقارير، أن فلورنتنيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قدم عرضا يتضمن رحيل أسينسيو لليفربول بجانب دفع مبلغ يتراوح بين 30 إلى 50 مليون يورو مقابل التعاقد مع صلاح في الميركاتو المقبل.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، غير أن الفريق الإنجليزي من الممكن أن يتركه لريال مدريد حال الوصول إلى عرض مناسب من حيث القيمة المالية.

وكانت شبكة "كانال بلوس" الفرنسية، قد كشفت في وقت سابق عن تواصل ريال مدريد مع "صلاح" بشكل مباشر من أجل الوقوف على إمكانية ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل من عدمه، ونقلوا له تمسك إدارة النادي بالحصول على خدماته، ضمن خطة ترميم الفريق الذي عانى كثيراً على مستوى جميع الخطوط خلال الموسم الجاري.

واكتفت الشبكة الفرنسية، بإبراز بدء المفاوضات بين النادي الإسباني والفرعون المصري، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى أو الحديث عن نتاج المحادثات التي دارت بين الطرفين، ولكنها أكدت تمسك اللوس بلانكوس بالصفقة، رغم أن "صلاح" كان خارج الحسابات منذ تولي زين الدين زيدان المهمة من جديد، لاقتناعه التام بأن وجود ساديو مانى في تشكيل الملكي سيحدث طفرة في الخط الهجومى للفريق.

يذكر أن محمد صلاح سيدخل معسكرا مع ليفربول 20 مايو الجاري، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" أمام توتنهام، المقرر له 1 يونيه المقبل على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.