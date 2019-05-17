قرار بـ2 مليار دولار من صندوق النقد لمصر

17 مايو 2019 - 03:02 م

اتفق خبراء صندوق النقد الدولي مع مصر علي استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي، الذي بدأ في نوفمبر 2016.

وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة "سوبير لال" بزيارة مصر في الفترة من 5-16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد حسب بيان صحفي للصندوق اليوم الجمعة.

ويخضع الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة نحو ملياري دولار أمريكي ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي.

وقال "سوبير لال"، رئيس بعثة الصندوق في البيان الختامي للمراجعة، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن هي ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.