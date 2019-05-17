بكاء من الفرحة.. إقرار زواج المثليين في هذه الدولة

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البرلمان

المثليين

إقرار

تايون

أقرّ برلمان تايوان زواج المثليين عقب تصويت بهذا الشأن اليوم الجمعة ليصبح بذلك أول مجلس تشريعي في آسيا يقنن هذا النوع من الزواج.

وكان البرلمان قد ناقش ثلاثة مشروعات قوانين مختلفة لتشريع زواج المثليين، وتم تمرير مشروع قانون الحكومة الذي وصف بأنه كان الأكثر تقدمية بين الثلاثة.

يأتي هذا عقب إصدار المحكمة الدستورية في الجزيرة قرارا عام 2017 أن من حق المثليين الزواج بشكل قانوني، وأمهلت البرلمان عامين لتنفيذ هذا الحكم.

واحتشد المئات من أنصار حقوق المثليين تحت المطر خارج البرلمان في العاصمة تايبيه انتظارا لقرار البرلمان،  وعقب الإعلان عن تمرير القانون انطلقت صيحات السعادة الممزوجة بالدموع.

بينما أعرب المحافظون المعارضون عن غضبهم من هذا التصويت.

 وكان العديد من النشطاء قد أعلنوا قبل التصويت أن هذه هي الرؤية الوحيدة المقبولة لديهم.

وقالت جنيفر لو، منسقة جماعات تحالف المساواة في الزواج، إن "النضال من أجل المساواة لن يتوقف عند هذه المرحلة، سنواصل النضال ضد التمييز والتحرش وندافع عن المساواة في التعليم الجندري" ، بحسب رويترز

وصرح  القس المثلي إلياس تسينغ لوكالة الأنباء الفرنسية:" إن النتيجة بالنسبة لي اليوم ليست مثالية مائة في المائة، ولكنها تظل إيجابية للمجتمع المثلي وتمده بمظلة قانونية."

وكانت المحكمة الدستورية في عام 2017، قد حكمت بأحقية المثليين في الزواج القانوني.

وقالت إن أمام الجزيرة عامين لإجراء التغييرات الضرورية على القانون، حيث جاء رد الفعل عنيفا من قبل الرأي العام مما أجبر الحكومة على إجراء سلسة من الاستفتاءات.



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