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مصرع وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

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مشاجرة مسلحة فى سوهاج

لقى طفل مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على أولوية المرور بالأراضى الزراعية في سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين بعض الاهالى بقرية ونينية الغربية ووجود متوفى و4 مصابين تم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعى.

أشارت التحريات بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقرية بسبب الخلاف على أسبقية المرور استخدموا فيها الأسلحة النارية مما نتج عنه وفاة حمادة . ج . عبداللطيف 12 سنة وإصابة والده جابر . ع . م 40 سنة بطلق نارى بالكتف الأيمن وإصابة جبريل . ع . أ 40 سنة بإرتجاج بالمخ  ونجله أشرف . ج بإرتجاج بالمخ ووفاء يوسف على 19 سنة بطلق نارى بالكتف الأيمن تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

جار تحرير محضرا بالواقعة وتم تكليف المباحث بالتحرى فى الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتتولى التحقيق.


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