» شاهد.. شيرين تبكي بسبب صابر الرباعي

17 مايو 2019 - 02:30 م

اتهمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان التونسي صابر الرباعي بأنه السبب في بكائها، مدونة ذلك علي صفحتها الرسمية موقع التدوينات المصغر" تويتر".

ونشرت شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على أداء الرباعي لأغنيتها "جرح تاني" في برنامج "عايشة شو".

وكتبت: "أداءك وأنت بتغني جرح تاني خلاني أبكي ومهما اتكلمت عن قد إيه أنت فنان كبير وعظيم مش هوفيك حقك.. أخويا اللي في تونس صابر الرباعي".









ومن جانبه علق صابر الرباعي على تغريدة شيرين، قائلا: "أختي الغالية شيرين لو ما كنتيش حركت إحساسي لما غنيتيها أنت، ما كنتش وصلت إحساسي للناس لما أنا غنيتها وهذا الإحساس استمديته من غنائك لهذه الأغنية الرائعة".





يذكر أن الفنان صابر الرباعي حل ضيفا مع الإعلامية عائشة عثمان، ببرنامج "عايشة شو" المذاع على فضائية القاهرة والناس 2.



