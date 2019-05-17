  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:26 م
بحث متقدم
صلاح

عرض مغرِ من الريال للتعاقد مع "صلاح"

"صندوق النقد":

قرار بـ2 مليار دولار من صندوق النقد لمصر

المثلييين

بكاء من الفرحة.. إقرار زواج المثليين في هذه الدولة

سفن ايرانية

الولايات المتحدة تكشف عن مفاجأة بداخل السفن التجارية الإيرانية

تظاهر

الأمن يحاصر المتظاهرين بالجزائر

أحمد الطيب

"الطيب" يرد على ألفاظ عضو الأهلي الخادشة للحياء

سعد جبر الخير

باحث إسلامي: الصوم اختياري في القرآن

ايران

قرار مفاجئ لخامنئي داخل الحرس الثوري

الإعلامية رانيا بدوى

شاهد.. رانيا بدوي: "هقولكم اعتراف أول مرة أقوله"

الغندور

هكذا رد "الغندور" على سخرية سيد عبد الحفيظ من "قصره"

طبيب عيون: احذر التدخين قد يصيبك بالعمى

صحة وتغذية

التدخين
التدخين

متابعات

أخبار متعلقة
#

5 أطعمة تساعد المدخنين على الاقلاع بشهر رمضان

#

السعودية ترفع إنتاج النفط لـ10 ملايين برميل

#

عزل وسجن ترامب في يد هذا الرجل

#

يا شباب.. الأمور ليست كما تبدو!

التدخين

اصابة

عمي

حذر الدكتور عمر أحمد براده استاذ طب العيون بالقصر العيني، من أضرار التدخين، معددًا إضراره التي تصيب المدخن

وأضاف "براده" خلال بيان صادر عنه، أن كثير من المصريين لا يعرفون عن إضرار التدخين سوى إنه يؤثر على الرئة والتى ينتج عنه صعوبة فى التنفس، إلى جانب بعض الأمراض الأخرى مثل القلب والسرطان، لكن معظمهم لا يعرف أن التدخين يؤثر على العين بشكل سلبي ويسبب مشاكل عدة.

وأوضح أن التدخين يتسبب في جفاف العين حيث لا يكون بها كمية كافية من الدموع وبالتالي تكون أكثر عرضة للخدش والإصابة بالتهابات واحمرارها، وهو ما يؤثر على عدسة العين فيجعلها تفقد شفافيتها وهو ما يؤدي إلى ما يسمى بـ"اعتام عدسة العين" الذي يجعل الرؤية ضبابية غير واضحة.

وأضاف برادة أن المدخنين يتعرضون في بعض الأحيان للإصابة بما يسمي بـ"اعتلال الشبكة السكري"، ويعني تلف الأوعية الدموية في العين، ويسبب ضبابية في الرؤية ويمكن علاجه بتناول الأدوية أو الجراحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. شيرين تبكي بسبب صابر الرباعي
» المتحدث العسكري: الجيش يدعم الدولة في التنمية والتطوير
» طبيب عيون: احذر التدخين قد يصيبك بالعمى
» كيف تتغلب على الحرمان من السجائر في نهار رمضان
» سيدة تقاتل 3 رجال أثناء اغتصابهم ابنتها
» مفاجأة.. "نتنياهو" يهنئ عادل إمام في عيد ميلاده
» محكمة إسبانية تبرأ "شاكيرا" من السرقة
» الأزهري لـ"المصريين": "سنملأ الدنيا نورا"
» رانيا يوسف تكشف عن قصة حب جديدة تعيشها
» "زلزال" محمد رمضان مُهدد بالتوقف.. ما السبب؟
» "سكت السواق اللي بيرغي".. خدمة جديدة لـ"Uber"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة