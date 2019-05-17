  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:32 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" على رادار ريال مدريد الموسم المقبل

سعد جبر الخير

باحث إسلامي: الصوم اختياري في القرآن

ايران

قرار مفاجئ لخامنئي داخل الحرس الثوري

الإعلامية رانيا بدوى

شاهد.. رانيا بدوي: "هقولكم اعتراف أول مرة أقوله"

الغندور

هكذا رد "الغندور" على سخرية سيد عبد الحفيظ من "قصره"

روتانا طرابزوني

مطربة سعودية تثير الغضب بقراءة القرآن "عارية"

مبارك

شاهد.. "مبارك" يظهر بامتحان الصف الثالث الإعدادي

محمود مهنا

عالم أزهري: إبطال الصيام وطلاق الزوجة عقوبة سب الدين

حاملات النفط الإيراني

قرار مشترك للسعودية والإمارات والنرويج بشأن هجمات ناقلات النفط

سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

غرامة 1.2 مليار دولار على 5 بنوك عالمية.. هذه هي الأسباب

حكمة الإسلام في التعاطي مع الشباب

وجهة نظر

كاتب
كاتب

د. إسماعيل عبد الله

أخبار متعلقة
#

"السجن أو المصحة".. رواية مؤثرة لمتعافٍ من الإدمان

#

تمهيد فراش الصفعة

#

رئيس الوزراء: نجحنا في التواصل مع الشباب عبر «السوشيال ميديا»

#

هل من العقلانية اتخاذ العقل مرجعية مطلقة؟ (2)

لقد جاء الإسلام ليعلى من قيمة الشباب ويؤكد أهميتها، كما أنّ النّبى (ص) كان محاطًا بكثير من الصحابة الشباب الذين حملوا على عاتقهم نشر رسالة الإسلام فى ربوع الأرض.
والرسول (ص) أثناء دعوته  قام بنصره كثير من الشباب وخذله كثير من الشيوخ، ولو تدارسنا السيرة النبوية لوجدنا أن معظم من واجهوا جبابرة مكة فى شبه الجزيرة العربية وكذلك من واجهوا  كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم كانوا من الشباب، وكذلك معظم السابقين من المؤمنين الأوائل كانوا من الشباب، انظر إلى سيدنا على بن أبى طالب ومواقفه الأولى فى نصرة الإسلام وهو ما يزال شابًا حديث عهد بالإسلام، ولو أردنا فقط ضرب مثال واحد على تضحياته لكفانا فقط تضحيته وشجاعته أثناء نومه فى فراش النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة الهجرة وهو لا يزال ابن ثلاثة وعشرين عامًا.
انظر أيضًا إلى سيدنا الزبير ابن العوام، من العشرة المبشرين بالجنة وعمره آنذاك لم يتجاوز 15 سنة، وطلحة ابن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة وعمره  لم يتجاوز 16 سنة، وسعد ابن أبى وقاص عمره لم يتجاوز 17 سنة، والأرقم ابن أبى الأرقم والذى كان يجتمع الرسول مع صحابته فى داره قبل الهجرة كان عمره 16 سنة وهو من بنى مخزوم، وبالرغم من أن بنى مخزوم كانت تنازع بنى هاشم الشرف، إلا أنَ الأرقم جعل بيته مقرًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكى يُعلم الرسول فيه المسلمين ويربيهم على الإسلام لمدة 13 سنة.
 ولقد تجلت أهمّية الشّباب فى أحاديث عديدة، حيث وردت كلمة الشباب فى الخطاب النّبوى فى أحاديث تدل على الاهتمام النّبوى بهذه الفئة من المجتمع ومنها توجيهه صلّى الله عليه وسلم الشّباب بقوله "يا معشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وُجاء".
كما أنّ النّبى (ص) قد كلّف كثيرًا من الشّباب للقيام بعدد من المهمات الجسام منها تكليفه الصحابى الجليل مصعب بن عمير بأنّ يكون أول سفير للإسلام، حيث بعثه إلى المدينة ليعلم أهلها الديّن والقرآن، كما كلّف النّبى عليه الصلاة والسلام الصحابى الجليل أسامة بن زيد رضى الله عنه بقيادة جيش يتوجه لقتال الرّوم فى الشّام وقد كان عمره آنذاك ثمانية عشر عامًا، على الرغم من وجود صحابة كبار فى السن فى جيشه كسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بن الخطّاب رضى الله عنهما .
 ومن حكمة الإسلام وهو يضع كثيرًا من الأحكام والتّوجيهات، فإنّه ينظر دائمًا إلى طاقات الشّباب ويضع الأساليب اللازمة التى تساعد الشّباب على تسخير تلك الطّاقات فى الخير والمعروف وبما يعود عليهم بالفائدة فى الدّنيا والآخرة.

** مدرس اللغة الألمانية بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية:


...


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تقاتل 3 رجال أثناء اغتصابهم ابنتها
» مفاجأة.. "نتنياهو" يهنئ عادل إمام في عيد ميلاده
» محكمة إسبانية تبرأ "شاكيرا" من السرقة
» مستشار السيسي لـ"المصريين": "سنملأ الدنيا نورا"
» رانيا يوسف تكشف عن قصة حب جديدة تعيشها
» "زلزال" محمد رمضان مُهدد بالتوقف.. ما السبب؟
» "سكت السواق اللي بيرغي".. خدمة جديدة لـ"Uber"
» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة لمدة 72 ساعة فقط
» "الإفتاء": "اللعب على اللي يشيل" في الكرة حرام شرعًا
» السجن مدى الحياة لأطباء الإجهاض في هذه الدولة
» طلاب يؤدون الامتحانات على الأرض بعاصمة عربية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة