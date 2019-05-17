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باحث إسلامي: الصوم اختياري في القرآن

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سعد جبر الخير
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أثارت فتوى عن صوم رمضان ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أفتي بها أكاديمي جزائري بأن صوم رمضان ليس إجباريا.

وكان سعيد جاب الخير" الباحث الإسلامي الجزائري المتخصص في التصوف الإسلامي قد أفتى بأن صوم رمضان ليس إجباريا، بل هو اختيارى حتى على المستطيع.

وأضاف جاب الخير في مقابلة نليفزيونية ت تداوله بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بأن آية الصيام في القرآن، في سورة البقرة تقول" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"، حيث تؤكد هذه الآية أن الإنسان المطيق مخير في الفطر.

وأكد أنني أرى كباحث إسلامي أن الصيام وفق بدايته في التشريع أنه شرع على الاختيار وليس على الإجبار.

يذكر أن موسوعة الفقهاء السابقين كانت قد نشرت فتوى ردا على سؤال ما معنى قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)؟

وأجابت أنقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) أن الضمير في (يطيقونه) يعود على الصيام؛ لأن الضمير يعود على ما سبق ولا يعود على ما يلحق

وأضافت أن للعلماء تأويلان لهذه الآية:

الأول: أنه كان في بداية الأمر تخيير لكل المكلَّفين بين الصوم والإطعام، ثم نُسخ بقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) البقرة/185.

والثاني: أن معنى (يطيقونه): أي يتحمَّلون صيامه بمشقّة. وهو الشيخ الكبير وأمثاله، فهؤلاء يفطرون ويطعمون، وهذا المعنى متَّفَق عليه بين الفقهاء، فالعاجز عن الصيام لمرض لا يُرجى برؤه أو لشيخوخة؛ يفطر ويطعم مسكينًا بدل الصيام كل يوم من أيام رمضان. 

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