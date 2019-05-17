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"صلاح" على رادار ريال مدريد الموسم المقبل

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دخل اللاعب المصرى محمد صلاح والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي دائرة اهتمام نادى ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه بدءًا من الموسم المقبل

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع الفرعون المصري، لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل، بعد الموسم المنقضى السيئ الذي قدمه الفريق، خاصة مع القدرة الهجومية لصلاح وتقديمه أداء قويا رفقة ليفربول في الموسمين الماضيين، وحصوله على لقب الهداف خلالهما.

قناة "كنال بلس" الفرنسية، أذاعت أمس الخميس، بإن الصحف الإنجليزية تحدثت عن مفاوضات الريال مع محمد صلاح، إذ قالت صحيفة "دايلي ميل"، إن هناك نية من جانب الفريق الملكي في جلب محمد صلاح إلى العاصمة الإسبانية مدريد ووضعه كهدف أساسي للإدارة بعد تأكيد صفقة إيدن هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، معجب بشكل كبير بصلاح، موضحة أنه يريد التعاقد مع الفرعون المصري من أجل تعزيز قوة هجوم الفريق.

من ناحيتها، قالت صحيفة "صن" البريطانية، إن ريال مدريد أجرى اتصالات أولية مع صلاح، تمهيدًا لضمه في الموسم المقبل 2019-2020، إذ يسعى الفريق الملكي للظفر بالصفقة، خاصة أن صلاح يقدم مستويات قوية رفقة فريقه ليفربول في الوقت الحالي.



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