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مفاجأة.. "نتنياهو" يهنئ عادل إمام في عيد ميلاده

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امام

عمرو محمد-متابعات

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مصر

نتنياهو

عيد ميلاد

عادل امام التهنئة

أرسل عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برسالة للفنان عادل إمام، إذ نشر جندلمان، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، احتفى من خلالها بالكوميديان المصري، عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ79، متمنيا له طول العمر.

وقال جندلمان: "تحية عطرة إلى الفنان الكبير عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده. كل طفل ومواطن في إسرائيل ابتداء من الستينيات وحتى الثمانينيات كان يعرفه بسبب أفلامه التي كانت تعرض في التلفزيون الإسرائيلي كل يوم جمعة. هكذا تعلمنا اللهجة المصرية".

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "طول الله عمرك يا زعيم. سنة حلوة يا جميل".

في السياق نفسه، نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الخميس، تغريدة جديدة بمناسبة عيد ميلاد الكوميديان، عادل إمام .

تحية عطرة مني شخصيا إلى الفنان الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده. كل طفل ومواطن في إسرائيل ابتداء من الستينيات وحتى الثمانينات كان يعرفه بسبب أفلامه التي كانت تعرض في التلفزيون الإسرائيلي كل يوم جمعة. هكذا تعلمنا اللهجة المصرية. 


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