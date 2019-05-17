قرار مفاجئ لخامنئي داخل الحرس الثوري

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اتخذ المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قرارين عين بموجبهما الأميرال علي فدوي نائبا للقائد العام لقوات الحرش الثوري، والعميد محمد رضا نقدي مساعدا تنسيقيا لقائد الحرس الثوري.

واعتبر خامنئي، أن تعيين الأميرال فدوي يأتي في ضوء مؤهلاته وخبراته، وأن المتوقع منه هو "أداء الدور الجهادي والثوري" في الارتقاء بمستوى الاستعداد للحرس الثوري.

ولفت خامنئي إلى أن تعيين العميد نقدي في منصب مساعد القائد العام لحرس الثورة للشؤون التنسيقية جاء باقتراح من قائد الحرس الثوري وفي ضوء الجدارة، التي يمتلكها والخبرات القيمة، التي اكتسبها في الحرس والتعبئة.

وأكد خامنئي أن المتوقع منه هو الارتقاء بطاقات وخبرات وفاعلية الحرس الثوري عبر "توظيف الإمكانيات والقدرات النخبوية والجهادية للحرس والتعبئة لتحقيق التقدم واكتساب الاستعدادات الشاملة في الدفاع عن الثورة الإسلامية".


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