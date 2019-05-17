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محكمة إسبانية تبرأ "شاكيرا" من السرقة

قضايا وحوادث

شاكيرا
شاكيرا

وكالات- أحمد الشربينى

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شاكيرا

محكمة

سرقة الاغانى

محاكمة شاكيرا

قضت محكمة إسبانية ببراءة المغنية الشهيرة شاكيرا وكارلوس فيفيز من تهمة السرقة الأدبية.

ورفضت المحكمة الدعوى القضائية المقدمة ضدهما من مغني ومنتج كوبي المولد، وأصدرت محكمة في مدريد حكمها لصالح شاكيرا وفيفيز الخميس.

وكان ليفان رافاييل كاستيلانوس قد اتهم الاثنين بسرقة أغنيته الصادرة عام 1997 "يو تي كويرو تانتو" في أغنيتهما الحائزة على الجوائز "لا بيسيكليتا".

وفازت أغنية "لا بيسيكليتا" باثنتين من أهم ثلاث جوائز غرامي للأغنية اللاتينية عام 2016، ومنها أفضل أغنية وأفضل تسجيل للعام.


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