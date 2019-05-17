» الأزهري لـ"المصريين": "سنملأ الدنيا نورا"

17 مايو 2019 - 12:52 م





أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن المواطن المصري تعرض خلال السنوات الأخيرة لهجمات تشكيك في تاريخه، قائلا :" تعرضنا لكثير من المؤامرات علي أهم الرموز " .



وأضاف "الأزهري"، خلال خطبة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، أننا تعرضنا لحملات هجمومية على رموزنا التاريخية مثل صلاح الدين الأيوبي، بل وامتد الأمر إلى أن التشكيك في بناة الأهرامات، وأن من بنوه هم كائنات فضائية.



و تابع بأن المصريين يثقون ثقة مطلقة في مؤسسات دولتهم، ويعتزون بالقوات المسلحة، والأزهر الشريف، ونعمل على حل أي مشكلات تواجهنا. ووجه مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، رسالة للمصريين قائلا: "ثقوا أننا سنملأ الدنيا نورًا".

