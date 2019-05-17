» "سكت السواق اللي بيرغي".. خدمة جديدة لـ"Uber"

17 مايو 2019 - 12:46 م

هل صادفك سائق لأوبر ثرثار يتحدث باستمرار، ولا تتمكن من إسكاته أو الهروب من الرد عليه، قدمت، خاصة بعد يوم مرهق في العمل، "Uber " قدمت خدمة جديدة للتخلص من هذا السائق المزعج.

هذا الأمر فكرت فيه شركة Uber الأمريكية للنقل الذكي، والتي أعلنت عن تقديم خدمة جديدة تتمثل في طلب السائق بالحد الأدنى من المحادثة أثناء ركوب وسيلة النقل باتجاه وجهة معينة. وأطلقت الشركة ميزة «الوضع الهادئ» أو Quiet Mode في خدمتيها المميزتين Uber Black و Uber Black SUV وهي خدمات للنقل، الأولى تستخدم سيارات سوداء أنيقة، والثانية سيارات فارهة تحمل حتى 6 أشخاص.



ويمكن لمستخدمي خدمة Uber Black و Uber Black SUV تفعيل ميزة «الوضع الهادئ» عبر التطبيق خلال طلبهم لخدمة من Uber ، وبالتالي سيستمتعون برحلتهم بدون إزعاج من السائق.

ويقول Aydin Ghajar الذي يشغل منصب مدير منتجات أول في Uber حول هذه الميزة الجديدة: «نحن نتطلع إلى خلق مزيد من التميز بين المنتجات المتميزة والمنتجات العادية لتشجيع الناس على استخدام المزيد من الرحلات الفارهة»، وأضاف: «رد فعل سائقي خدمة Uber Black كان إيجابيًا للغاية بشأن هذه الخدمة لأنهم يريدون تقديم تجربة رائعة لركاب سياراتهم».



ووفق خبراء في tech crunch فإن «ميزة الوضع الهادئ ستكون ناجحة، فهناك حقيقة وهي أن النساء غالباً ما يشعرن بعدم الارتياح عندما يتحدث السائقون الذكور معهن دون توقف، ويمكن أن يصبح الأمر مخيفًا عندما تتحول هذه المحادثة إلى مغازلة غير مرغوب فيها».



ويضيف الخبراء أن Uber يمكن أن تجني الكثير من المال باستخدامها هذه الميزة في خدماتها الفارهة، وهذا أمر حاسم بالنسبة لمؤسسي الشركة لتحسين هوامشها وتقليص خسائرها بعد أن شهد الاكتتاب العام الأولي الأسبوع الماضي تراجعاً في أسعار أسهمها.



ويؤكد الخبراء أن وجود العديد من خدمات الركوب المنافسة لشركة Uber في العالم، يحتم عليها تقديم خدمات جديدة متميزة، تقدم للركاب المتميزين الذين يدفعون أكثر لاستخدام الخدمات الأعلى سعراً في Uber . الوسومUber أوبر