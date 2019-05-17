شاهد.. رانيا بدوي: "هقولكم اعتراف أول مرة أقوله"

17 مايو 2019 - 12:43 م



عقبت الإعلامية رانيا بدوى، علي ظهور النجم العالمي فاندام خلال إعلان إحدى الشركات قائلة :" علي ما يبدو ان فاندم كان مزنوق فى قرشين زى كل الفنانين فقرر يقبل أن الفنان محمد رمضان يضربه عادي جدًا، يمكن كان عنده مصاريف مدارس وقسط البيت، ما هو في الاخر بني آدم زينا وعنده التزامات".



وأشادت "بدوي" خلال تقديم "نشرة رنووش" المعروض على صفحتها الرسمية "الفيسبوك واليوتيوب" بفكرة إعلان وزارة الصحة الخاص بالتوعية الصحية للمواطنين والذى يعد استكمالا لحملة 100 مليون صحة، ويقدمه مدرب رياضي شهير جيد ومميز، مؤكدة أن مصر في احتياج إلى مثل هذه الإعلانات التي افتقدناها كثيرًا.



وأشارت إلى أن إعلان النجم العالمى محمد صلاح مميز جدًا ويصب في نفس إطار حملات التوعية حيث يؤكد الإعلان علي خطورة التدخين، فالنجم محمد صلاح اعتمد على شعبيته وحب الناس له وخوفهم الشديد عليه في التوعية بمخاطر التدخين وتخويف الناس منه، وذلك بفكرة بسيطة تثير الانتباه علمًا بأنه صاحب فكرة الإعلان.



وتطرقت الإعلامية في حديثها إلي إعلان الدفع الالكتروني الخاص بالمصالح الحكومية قائلة :"هقولكم اعتراف لأول مرة أقوله ، المواطن كان يعاني لسنوات طويلة عند استخراجه أي ورقة من أى مصلحة حكومية، وذلك بعد أن كان المسؤولين الحكوميين السابقين مصرين أنهم يسهلون أمور المواطن وأن نظام "الشباك الواحد" تم تطبيقه وينكرون أي معاناه، مشيدة بخطوة الحكومة في تطبيق الدفع الإلكتروني واعتبرته خطوة للأمام متمنية المزيد من الشمول فى الأفكار الإلكترونية التى تخفف عن المواطن المصرى.



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