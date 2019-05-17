  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:34 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" على رادار ريال مدريد الموسم المقبل

سعد جبر الخير

باحث إسلامي: الصوم اختياري في القرآن

ايران

قرار مفاجئ لخامنئي داخل الحرس الثوري

الإعلامية رانيا بدوى

شاهد.. رانيا بدوي: "هقولكم اعتراف أول مرة أقوله"

الغندور

هكذا رد "الغندور" على سخرية سيد عبد الحفيظ من "قصره"

روتانا طرابزوني

مطربة سعودية تثير الغضب بقراءة القرآن "عارية"

مبارك

شاهد.. "مبارك" يظهر بامتحان الصف الثالث الإعدادي

محمود مهنا

عالم أزهري: إبطال الصيام وطلاق الزوجة عقوبة سب الدين

حاملات النفط الإيراني

قرار مشترك للسعودية والإمارات والنرويج بشأن هجمات ناقلات النفط

سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

غرامة 1.2 مليار دولار على 5 بنوك عالمية.. هذه هي الأسباب

"الأرصاد": انتظروا مفاجأة لمدة 72 ساعة فقط

الحياة السياسية

محمد المرشدي صاحب فيديو "ياعم أنا مسيحي"
محمد المرشدي صاحب فيديو "ياعم أنا مسيحي"

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إصابة 8 معتصمين بالخرطوم في إطلاق نار

#

مفاجأة في طقس اليوم.. و«الأرصاد» تحذر

#

خبر غير سار من"الأرصاد" للموطنين

#

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة لمدة 72 ساعة

الطقس

الأرصاد

دي إم سي

محمود شاهين



أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد انخفاض اعتبارا من اليوم ولمدة 72 ساعة، حيث ستكون درجة الحرارة حول معدلها الطبيعي، مع وجود نشاط خفيف في حركة الرياح.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى إن معدل درجة الحرارة الصغرى شهد ارتفاعا الفترة الماضية حيث وصل إلى 24 درجة، وذلك نتيجة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة.

وأوضح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد سببها تعرضنا لرياح جنوبية شرقية قادمة من شبه الجزيرة العربية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تقاتل 3 رجال أثناء اغتصابهم ابنتها
» مفاجأة.. "نتنياهو" يهنئ عادل إمام في عيد ميلاده
» محكمة إسبانية تبرأ "شاكيرا" من السرقة
» مستشار السيسي لـ"المصريين": "سنملأ الدنيا نورا"
» رانيا يوسف تكشف عن قصة حب جديدة تعيشها
» "زلزال" محمد رمضان مُهدد بالتوقف.. ما السبب؟
» "سكت السواق اللي بيرغي".. خدمة جديدة لـ"Uber"
» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة لمدة 72 ساعة فقط
» "الإفتاء": "اللعب على اللي يشيل" في الكرة حرام شرعًا
» السجن مدى الحياة لأطباء الإجهاض في هذه الدولة
» طلاب يؤدون الامتحانات على الأرض بعاصمة عربية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة