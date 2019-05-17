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هكذا رد "الغندور" على سخرية سيد عبد الحفيظ من "قصره"

الرياضة

الغندور
الغندور

عمرو محمد-متابعات

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رد كابتن نادي الزمالك السابق، الإعلامي خالد الغندور، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي التي تهجم فيها على بندق مؤكدًا أنه لا يعرف هو واقف أم جالس على كرسي المذيع، في إشارة إلى قصر قامته.

ونشر "الغندور"، تغريدة علي حسابه الرسمي "فيس بوك"، قائلًا: "الحمد لله على خلقة ربنا ولن أستطيع أن أتريق على خلقة ربنا وأنا مسامح".

وكان سيد عبد الحفيظ قد سخر من الغندور قائلا: "فى مذيع متعرفش هو أقعد ولا واقف، وعنده “شيزوفرينيا” ومش وراه غيرى أنا والحكام".



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