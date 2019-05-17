» "زلزال" محمد رمضان مُهدد بالتوقف.. ما السبب؟

17 مايو 2019 - 11:41 ص

يتعرض مسلسل " زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة، لأزمة حالية تهدد بتوقفه.

والأزمة حدثت بين المؤلف عبد الرحيم كمال، وإبراهيم فخر، مخرج المسلسل، حيث أصدر الأول، بيانًا يتهم فيه الثاني، بالتلاعب في سيناريو المسلسل وإدخال شخصيات جديدة لم تكن ضمن العمل.

وأوضح كمال، في بيان صادر عنه، أنه ”تم الاتفاق بينه وبين الفنان محمد رمضان على تقديم المسلسل، واقترح عليّ اسم المخرج إبراهيم فخر، الذي لا أعرفه، ولكنه أخبرني بأعماله السابقة فوافقت اعتمادًا على سابق التعامل بينه وبين محمد رمضان، والشركة المنتجة“.

ونوّه المؤلف، إلى أنه مع بدايات العمل، اكتشف بعض الصعوبات في طريقة التعامل والتفكير والتصور الفني بينه وبين المخرج، مشددًا على أنه تجاوزها بعدما وافق على فكره وتصوره الكامل للعمل واعدًا إياه بالالتزام بتفاصيل الخطوط الدرامية للعمل.

واستطرد عبد الرحيم كمال، أنه عقد جلسات ثلاثية تم الاتفاق فيها على الشكل النهائي لكل حلقة، ومن ثمّ بدأ التصوير، مع الاستمرار في الكتابة.

وأكد كمال، أنه تفاجأ باتصالات عديدة من الفنانين العاملين في المسلسل يتساءلون عن بعض المشاهد وهل هي من تأليفي، أم لا؟ موضحًا أنه اكتشف حدوث تغييرات في بعض الخطوط الدرامية وإضافة شخصيات لا علم له بها.

ووصف المؤلف، هذه الشخصيات بأنها ”ذات أسماء بذيئة“، وذلك دون إعلامه بأي ملاحظات يمكن تعديلها، وفقًا للمتعارف عليه أخلاقيًا وفنيًا ومهنيًا، حسب قوله.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالًا بالشركة المنتجة للعمل، وبناء عليه وجهت الشركة تحذيرًا للمخرج، ”إلا أنه كرّر الأمر فتوقفتُ عن الكتابة وطلبتُ من الشركة كتابة تعهد، بعدم تكرار تدخله غير المهني في صميم عملي“.

وأوضح الكاتب المصري، بأن ”حسام شوقي، في شركة الإنتاج، ألزمه بكتابة التعهد، وبعدها انقطع التواصل بيني وبين المخرج، بشأن أي ملاحظات، حتى قمت بكتابة حلقات المسلسل بالكامل (30 حلقة)، وتسليمها للشركة المنتجة“.

وواصل، البيان قائلًا: ”فوجئت بمزيد من التدخلات دون الرجوع لي حتى بعد تعهده كتابة بعدم تكرار هذا التصرف، ولأنني بعد مشواري الذي تعاملت فيه مع مخرجين كبار يحترمون الكاتب ويعرفون أصول وآداب المهنة“.

وتابع كمال، أنه ”تم التدخل في المسلسل بشكل سافر وغير فني، وهو ما أضرّ بشكل ومضمون الموضوع الأصلي للعمل وصياغته“، منوهًا إلى أن ”التغييرات طالت القيم الأساسية، وتم صناعة نهاية للعمل تنتصر لكل قيم الرجعية والبلطجة، واستبدال القانون بالذراع والعنف، وليس للقيم الإيجابية والإنسانية الراقية والتي كتبتها على مدار 30 حلقة كاملة“.

وأوضح المؤلف في بيانه: ”أُعلن أسفي عن تعاملي مع السيد إبراهيم فخر مخرج العمل لعدم التزامه بأخلاقيات وأعراف المهنة، وأُعلن أن هذا المسلسل لا ينتسب إلي بحال من الأحوال كتابة“.

وأعلن مؤلف مسلسل ”زلزال“، أنه ”يتم الآن مع النقابة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا المخرج، فضلًا عن باقي وكافة المسارات القانونية الممكنة لإيقاف هذا الابتذال الفني وعدم الأمانة“.

ومتابعًة للأمر، قام عبدالرحيم كمال، بإرسال شكوى رسمية، إلى نقابة المهن السينمائية في مصر، شرح فيها تصرفات إبراهيم فخر، وأنه ”تجاوز كل أعراف المهنة وأخلاقياتها ومهنيتها وقام بتجاهل 15 حلقة مكتوبة ومسلمة للشركة المنتجة بعد الموافقة عليها من قبله، واستبدالها بكتابة من عنده دون الرجوع لي“.

وقال في الشكوى: ”أنا المؤلف وفقًا للقانون وبنصه (المؤلف هو صاحب الحق الوحيد في مصنفه الفني ولا يجوز لغيره الحذف أو الإضافة، لا مخرج ولا ممثل ولا حتى الرقابة، وهو المسئول عن كتابة العمل)“.

ومسلسل ”زلزال“ من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري، وغيرهم، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.